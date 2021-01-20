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بين الناس

سكان عمارات مصر للطيران يطالبون بإعادة رصف الطرق المتهالكة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:03 م
صدى البلد
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وسام مختار
يلحظ كل من يستخدم الطريق الواصل بين شارع الصاعقة وعمارات الضباط وعمارات مصر للطيران التابعة الى حى مصر الجديدة منطقة الماظة المشهد السيئ الموجود خلف كوبرى الجيش، بسبب تهالك الطريق و انتشار الحفر والمطبات العشوائية نتيجه  تغيير كابلات الكهرباء.

ويقول السيد محمود خليل ابو الدهب، والمقيم عمارات مصر للطيران ك4.5 طريق السويس ، فى رساله بعث بها لخدمة " بين الناس ":  يعانى سكان المنطقة من تهالك الطريق فى المنطقة الواقعة بين شارع الصاعقة وعمارات الضباط وعمارات مصر للطيران، بعد عمليات الحفر وتغيير كابلات الكهرباء مما يودى الى صعوبة السير فى هذا الطريق كما يؤدى إلى كثرة الحوادث والتأثير السلبى على السيارات والمسئولون لا عين ترى ولا أذن تسمع. 

وأضاف : هذا الطريق هو محط انظار كل من يسير فى شارع الصاعقة واغلبهم القادمين من مطار القاهرة الدولى ولا يليق ان يكون شارع جانبى لطريق هام ورئيسى بهذا الشكل من الاهمال .

وناشد عبر "صدى البلد" المسئولين، التدخل وسرعة حل هذه الشكوى وإعادة رصف ما تم اتلافه  حرصا على حياة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم وإعادة المظهر الحضارى لهذه المنطقة.

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01006065056
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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