الرقب : نحن أقرب للمقترح المصري بمنح غزة هدنة 3 أسابيع.. فيديو

قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية ، إن الجانب المصري عقد اتفاقا مع المقاومة الفلسطينية بالافراج عن 20 اسير فلسطيني مقابل 3 اسابيع من الهدنة ، لافتا الي إن مصر تريد أن تستغل هذا الوقت من أجل إطفاء نيران هذه الحرب .

وتابع الرقب ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن نتنياهو صاحب الكلمة السياسية في ايقاف الحرب والسياسة هي من تحكم التحركات العسكرية في إسرائيل.

وأكمل : نحن اقرب للرؤية المصرية في الحصول على هدنة 3 اسابيع ، وهذا لا يعني توقف الحرب في قطاع غزة .

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