عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرقب : نحن أقرب للمقترح المصري بمنح غزة هدنة 3 أسابيع.. فيديو

غزة
غزة

قال الدكتور أيمن الرقب استاذ العلوم السياسية ، إن الجانب المصري عقد اتفاقا مع المقاومة الفلسطينية بالافراج عن 20 اسير فلسطيني مقابل 3 اسابيع من الهدنة ، لافتا الي إن مصر تريد أن تستغل هذا الوقت من أجل إطفاء نيران هذه الحرب .

وتابع الرقب ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن نتنياهو صاحب الكلمة السياسية في ايقاف الحرب والسياسة هي من تحكم التحركات العسكرية في إسرائيل.

وأكمل : نحن اقرب للرؤية المصرية في الحصول على هدنة 3 اسابيع ، وهذا لا يعني توقف الحرب في قطاع غزة .

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/gvHiJcoJseRwX4cP/?mibextid=21zICX&startTimeMs=175000

الدكتور أيمن الرقب المقاومة الفلسطينية قطاع غزة برنامج الحياة اليوم أيمن الرقب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيانات مغلوطة| مصر للطيران تصدر بيانا حول الرحلة MS256 وطائرة الغردقة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

قرار حكومي عاجل بوقف انقطاع الكهرباء في هذا الموعد.. تفاصيل

مومياوات وتماثيل.. سقوط موظف بكنز أثري في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

الجمهورية الجديدة| أحمد موسى: طلاب الكليات العسكرية يحصلون على أعلى مستوى من التدريب

زاهي حواس يفجر مفاجأة عن حقيقة لعنة الفراعنة .. فيديو

أنا راجل متربي| محمد عبد المنعم يكشف سر احتفاله المثير أمام مازيمبي

أحمد موسى: الإعلام العالمي يتحدث عن زيارة الرئيس السيسي للأكاديمية العسكرية

جريمة مروعة في ولاية بنسلفانيا .. مسن يقـ.تل زوجته وابنته بسبب نوبة غضب

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الجمارك النيجيري يفوز على سان دوني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ