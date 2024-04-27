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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تخفيض 210 آلاف جنيه لهذه السيارة العائلية .. تفاصيل

جيلي أوكافانجو 2024
جيلي أوكافانجو 2024

انخفضت أسعار السيارة العائلية "جيلي أوكافانجو" موديل 2024 رسميًا في السوق المصري، حيث تراجعت أسعار تلك النسخة بقيمة وصلت إلى 210 آلاف جنيه، وذلك عن الفئة PREMIUM المتاحة محليًا، وتعد هذه النسخة من أشهر سيارات فئة الـ 7 مقاعد، والتي تقدمها العلامة الصينية جيلي في مصر.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة جيلي أوكافانجو 2024 بعد التخفيضات، بالاضافة إلى استعراض ابرز المواصفات الفنية

جيلي أوكافانجو 2024

القدرات الفنية وتجهيزات جيلي أوكافانجو 2024 

 

يمكن للسيارة جيلي أوكافانجو 2024 التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال فترة زمنية أقل من 11 ثانية، حيث زودت بمحرك 1500 سي سي مع نظام هايبرد 48 فولت EMS، وقوة قدرها 130 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة.

جيلي أوكافانجو 2024

ويصل عزم دوران السيارة جيلي أوكافانجو 2024 إلى 255 نيوتن متر بين 1500 و4000 دورة في الدقيقة، ومع نظام الهايبرد تصل القوة الإجمالية للسيارة إلى 190 حصان عند 5500 دورة في الدقيقة وعزم دوران اجمالي 300 نيوتن متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات DCT أوتوماتيك 7 غيار.

 

جيلي أوكافانجو 2024

أسعار جيلي أوكافانجو 2024 الرسمية في مصر بعد التخفيضات الاخيرة 

انخفضت أسعار السيارة جيلي أوكافانجو 2024 من مليون و879 ألفا و900 جنيه إلى مليون و669 ألف جنيه، أي بفارق يقدر بـ 210 آلاف جنيه.

جيلي أوكافانجو 2024
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