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رياضة

ضغط جماهيري ومحاولات مكثفة مع إيهاب جلال لقيادة الدراويش

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:07 ص
صدى البلد
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نانسي القاضي
تردّدت أنباء قوية في الشارع الإسمعلاوي، حول اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، من تولى القيادة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة الحالية.

وعلم موقع "صدى البلد" أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يجرى محاولات مكثفة لاقناع إيهاب جلال لإنقاذ فريق الاسماعيلي وتولي المهمة؛ بناء على رغبات جماهير الدراويش، وحتى الآن يتمسك إيهاب جلال باحترام تعاقده مع الفريق الفيومي. 

من جانبه نشر أحمد سمير فرج نجم الاسماعيلي السابق، عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" داعمًا لإيهاب جلال مديرًا فنيًا للإسماعيلي قائلًا: لو الراجل ده فعلًا جه؛ هيكون احلي خبر للنادي من سنوات كتيرة، مدرب جامد جدًا، وشخصية، ومحدش هيقدر يتدخل في شغله، يا ريت الناس قبل الإدارة تسيبه يشتغل من غير انتقاد، لأن من وجهة نظري المتواضعة، ده افضل مدرب مصري في الدوري، انا بحبه جدًا علي المستوى الشخصي والفني".
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