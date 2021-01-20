ضغط جماهيري ومحاولات مكثفة مع إيهاب جلال لقيادة الدراويش

تردّدت أنباء قوية في الشارع الإسمعلاوي، حول اقتراب إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، من تولى القيادة الفنية للإسماعيلي خلال الفترة الحالية.





وعلم موقع "صدى البلد" أن مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان يجرى محاولات مكثفة لاقناع إيهاب جلال لإنقاذ فريق الاسماعيلي وتولي المهمة؛ بناء على رغبات جماهير الدراويش، وحتى الآن يتمسك إيهاب جلال باحترام تعاقده مع الفريق الفيومي.



