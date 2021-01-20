تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوى فرنسية سهلة وبأقل التكاليف.
مقادير حلوى فرنسية
كوب زبدة او مارجرين (زبدة نباتي)نصف ملعقة صغيرة ملح 2 كوب دقيق
8 بيضات
صفار بيضة للدهن
كوب مربى بلوبيري
نصف كوب رقائق لوز
كوب ماء
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
زيت للقلي
حشوة الكريمة
1 بولة كبيرة كريم شانتي تقيل.
1 بولة متوسطة بلوبيري
1 بولة صغيرة سكر بودرة
طريقة تحضير حلوى فرنسية
* تذوب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الفانيليا ورشة ملح
* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ويرفع من على النار ثم توضع في العجانة حتى تبرد قليلا.
* ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يستوي البيض من الحرارة.
* يحضر قالب كب كيك ويقلب على الظهر ةيدهن بالزيت.
* ثم توضع العجينة في كيس حلواني ثم تشكل على ضهر القالب وتشكل شكل الوردة حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت الساخن.
* حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم وتزين بالكريمة المخفوقة او مربى التوت أو صوص كراميل حسب الرغبة.