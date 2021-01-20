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مرأة

طريقة عمل حلوى فرنسية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:26 ص
حلوى فرنسية
حلوى فرنسية
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أسماء عبد الحفيظ

تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوى فرنسية سهلة وبأقل التكاليف. 

مقادير حلوى فرنسية

كوب زبدة  او مارجرين (زبدة نباتي)نصف ملعقة صغيرة ملح 2 كوب دقيق
8 بيضات

 صفار بيضة  للدهن
 كوب مربى بلوبيري
نصف كوب رقائق لوز
 كوب ماء 
 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
زيت للقلي
حشوة الكريمة
1 بولة كبيرة كريم شانتي  تقيل.
1 بولة متوسطة بلوبيري
1 بولة صغيرة سكر بودرة

طريقة تحضير حلوى فرنسية

* تذوب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الفانيليا ورشة ملح

* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ويرفع من على النار ثم توضع في العجانة حتى تبرد قليلا. 

* ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يستوي البيض من الحرارة. 

* يحضر قالب كب كيك ويقلب على الظهر ةيدهن بالزيت. 

* ثم توضع العجينة في كيس حلواني ثم تشكل على ضهر القالب وتشكل شكل الوردة حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت الساخن. 

* حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم وتزين بالكريمة المخفوقة او مربى التوت أو صوص كراميل حسب الرغبة. 

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