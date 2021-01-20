تقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل حلوى فرنسية سهلة وبأقل التكاليف.

مقادير حلوى فرنسية

كوب زبدة او مارجرين (زبدة نباتي)نصف ملعقة صغيرة ملح 2 كوب دقيق

8 بيضات

صفار بيضة للدهن

كوب مربى بلوبيري

نصف كوب رقائق لوز

كوب ماء

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

زيت للقلي

حشوة الكريمة

1 بولة كبيرة كريم شانتي تقيل.

1 بولة متوسطة بلوبيري

1 بولة صغيرة سكر بودرة

طريقة تحضير حلوى فرنسية

* تذوب الزبدة على نار متوسطة ثم يضاف الفانيليا ورشة ملح

* ثم يضاف الدقيق ويقلب جيدا ويرفع من على النار ثم توضع في العجانة حتى تبرد قليلا.

* ثم يضاف البيض بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا يستوي البيض من الحرارة.

* يحضر قالب كب كيك ويقلب على الظهر ةيدهن بالزيت.

* ثم توضع العجينة في كيس حلواني ثم تشكل على ضهر القالب وتشكل شكل الوردة حسب الرغبة ثم تدخل الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم تقلى في الزيت الساخن.

* حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم وتزين بالكريمة المخفوقة او مربى التوت أو صوص كراميل حسب الرغبة.

