استيقظت على الخبر.. سيدة تنجب طفلها الثالث وهي نائمة في غيبوبة.. شاهد

رب ضارة نافعة، فقد يكون سبب شقائك هو نفسه الذي يحول حياتك من جحيم إلى جنة، كما حدث مع سيدة دخلت المستشفى في غيبوبة وهي حامل في طفلها في الشهر الخامس، واستيقظت وجدت رضيعها بجانبها.









وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن سيدة بالغة من العمر 36 عاما، أم لطفلين، أصيبت بفيروس كورونا منذ حوالي 4 أشهر وتدهورت حالتها الصحية حتى دخلت في غيبوبة.











ونقلت السيدة الى المستشفى على أثر الغيبوبة التي أصيبت بها، وتوقع الأطباء أن الجنين لن يتمكن من استكمال نموه داخل الرحم بسبب الغيبوبة، وكان قرار الإجهاض هو القرار الأمثل للحفاظ على حياة السيدة.











رفض الزوج إجهاض الجنين بعد أن سمع من الطبيب أن هناك احتمالا ضعيفا أن يحيا الطفل وتستيقظ الأم دون أن يقوم الأطباء بتنفيذ عملية الإجهاض، ولكنه أكد أنه احتمال ضعيف.











عم السرور منذ أيام بعد أن أنجبت الأم ذلك الرضيع بعد دخولها في غيبوبة في الأسابيع الأخيرة من الولادة، وخرج الجنين سليم بدون أي تشوهات ولكن حالة الأم مازالت غير مستقرة، إلا أن الجنين حالته جيدة للغاية.