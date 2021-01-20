ضبط 20 طن أغذية فاسدة قبل توزيعها على المواطنين بأسيوط

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية ومديريتا التموين والطب البيطري بأسيوط من ضبط 20 طن أغذية فاسدة بالمدينة الصناعية بمركز ساحل سليم وذلك في ضوء المراقبة المستمرة على الأسواق بمحافظة أسيوط ومتابعة جودة السلع الغذائية والتموينية المقدمة للمواطنين.





اقرأ أيضا:

















حيث أسفرت الحملة عن ضبط ١٦ طن دواجن فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و٢ طن كبده ولحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية وتفوح منها روائح كريهة.









كما تم ضبط كميات حوالي ٩٠٠ كيلو زبدة و٧٣٠ لتر زيت زيتون و٣٥٠ كيلو عسل نحل بمكونات غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية لاحتوائها علي مكونات مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك قبل توزيعها علي المواطنين.







