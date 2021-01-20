نائب يسأل وزير التعليم عن مصير مسابقة تعيين 120 ألف معلم

تساءل النائب ابانوب عزت عزيز عن أسباب منح طباعة الكتب المدرسية لشركات خاصة مما تسبب فى زيادة أسعار الكتب على أولياء الأمور ووصلت أسعار الكتب إلى ١٠٠٠ ج، بالمدارس التجريبية.





وأشار النائب أبانوب عزت ، إلى قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة لتعيين ١٢٠ ألف معلم وبعدين الوزارة لغت المسابقة عشان مفيش فلوس (يا سيادة الوزير حضرتك دفعت كل متقدم ٢٠٠ ج ) وغير المصاريف اللى تحملها المتقدمين للحصول على شهادات التقديم وصلت ٤ آلاف جنيه.





وأضاف "عزت" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي لعرض لبيان الوزير حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة: ، "ليس هناك تدريب فعلى للمدرسين على المناهج الجديدة وغير أن مفيش رقابة فعالة على مصروفات المدارس الخاصة والدولية ..عاوزين نعرف كام مدرسة خاصة تم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى دون أن يكون تحرك الوزارة بناء على شكوى ولى الأمر، فين قطاع التعليم العام ".