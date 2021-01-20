ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

عبر ZOOM .. لقاء مشترك بين غرفتي الإسكندرية وتجارة وصناعة فويفودينا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 03:37 م
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم
نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الأربعاء، لقاء مشترك بغرفة تجارة وصناعة فويفودينا، لبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

في بداية اللقاء، قال بوشكو فوتورفيتش، رئيس غرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، إن الهدف من اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين، في مختلف قطاعات التعاون، في ظل جائحة كورونا، والتي كان لها تأثير سلبي، على جميع القطاعات بدول العالم كافة.

من جانبه، أوضح السفير عمرو الجويلي، سفير مصر في صربيا خلال كلمته ، أن هذا اللقاء يعد بداية جيدة لتعاون مشترك بين غرفتي الإسكندرية، وفويفودينا، مؤكدًا أن هذا اللقاء ليس الأول له مع غرفة فويفودينا، فقد شارك في العديد من الاجتماعات المشتركة بين قطاعات الأعمال في مصر، وغرفة فويفودينا، من أجل التعاون المشترك في مختلف القطاعات.

وأضاف أنه من الضروري أن تعمل صربيا على الاستثمار في أفريقيا، مؤكدًا أهمية التنمية الاقتصادية في أفريقيا، فرئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، يعطي اهتمامًا كبير للتعاون مع أفريقيا، مشيرًا إلى مستقبل الاقتصاد المصري في أفريقيا.

وفي ختام كلمته دعا السفير عمرو الجويلي، إلى زيارة وفد من رجال الأعمال المصري إلى صربيا. 

من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندية، خلال كلمته، أن الهدف من اللقاء تحسين الروابط والعلاقات بين مصر وصربيا، فيما يخص التجارة الخارجية، من خلال التعاون مع غرفة الإسكندرية، وغرفة فويفودينا، إضافة إلى التعاون مع "الإسكامي".

وأضاف الوكيل، أنه يمكن التعاون في العديد من القطاعات المختلفة، كتكنولوجيا المعلومات والزراعة والصناعة، وغيرها من القطاعات، لتحسين نسب الاستثمار في تلك القطاعات.

وفي ختام كلمته،  أكد أنه هناك فرص جيدة للعمل المشترك في المستقبل بين الغرفتين، مؤكدًا أنه سيتم الاستفادة من توصيات لقاء اليوم، لمساعدة منتسي الغرفة الذي يتعدد عددهم الـ300 ألف منتسب، في تنمية حجم أعمالهم واستثماراتهم.

وقدمت ملادين بيتكوفيتش، سكرتير الرابطة الزراعية، بغرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، نبذة عن الوضع الاقتصادي لفويفودينا، من حيث حجم الاستيراد والتصدير، وبيع البضائع في تجارة التجزئة، وحجم سوق العمل في فويفودينا.

كما قدم زوران تربوفسكي سكرتير رابطة الصناعة، بغرفة التجارة والصناعة في فويفودينا، نبذة عن وضع الصناعة في صربيا، وأهم المنتجات التي تقوم بصنعتها، وتصديرها، أما ماركو كوتارليتش، مدير "معهد المحاصيل الحقلية والخضروات"، قدم نبذة عن وضع المحاصيل الحقلية والخضروات في صربيا، وأهم المحاصيل التي تتمتاز صربيا بزراعتها، وتصديرها.

وعلى الجانب الآخر، قدم  أشرف الجزايرلي، عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، نبذة عن الوضع الاقتصادي المصري، تحديدًا فيما يخص قطاع الاغذية، موضحًا نسب الاستيراد والتصدير بمصر في ذلك القطاع.

كما قدم  أشرف أبو إسماعيل، عضو مجلس الإدارة بـ"غرفة الإسكندرية"، نبذة عن تاريخ الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مؤكدًا أن منتسبي الغرفة يتعدوا الـ300 ألف تاجر سكندري، من مختلف القطاعات والصناعات ومؤدي الخدمات.

من جانبه، أوضح المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، خلال كلمته، أن جائحة كورونا، عملت على تسريع وتيرة التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات، فاليوم نلتقي من خلال برنامج zoom، وهذا نتيجة أزمة جائحة كورونا.

وأضاف أنه يجب العمل مع صربيا في تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الطرفين، مشيرًا إلى أن مصر تعطي اهتمام كبير لهذا القطاع في الوقت الراهن، من خلال العديد من المبادرات في مجال التحول الرقمي.
 
جاء ذلك بحضور السفير عمرو الجويلي سفير مصر في صربيا، وأعضاء مجلس الإدارة، أشرف أبو إسماعيل، والأستاذ أحمد حسن، والأستاذ أشرف الجزاريلي، والأستاذ محمود مرعي، والأستاذ البديوي السيد، والمهندس محمد فتح الله، والمهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، والأستاذة بسنت قاسم مستشار رئيس الغرفة للتعاون الدولي وشؤؤون أوروبا والأمريكتين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لبحث سبل تعزيز التعاون.. غرفة تجارة الإسكندرية تستقبل سفير الدنمارك

الغرفة التجارية بالإسكندرية تنظم برنامجًا تدريبيًا حول صناعة الفرنشايز

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث تعزيز التعاون مع وفد تجاري فرنسي .. شاهد

وفد فرنسي يبحث مع غرفة الإسكندرية توسيع مجالات الاستثمار

الغرفة التجارية بالإسكندرية تبحث التعاون مع أكبر سوق للجملة في فرنسا

الغذاء والجمارك.. غرفة التجارة بالإسكندرية تناقش قرارات تقليل زمن الإفراج على الواردات الغذائية.. وتحصيل نوعين فقط من الرسوم على الشحنات

ترشيحاتنا

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

رسميا.. بتروسبورت يوافق على استضافة مباراة الزمالك والمقاصة بالدوري المصري

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

اتحاد الكرة يتلقى خطابا من الكاف بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا

عائدة من الموت تحكي لحظات خروج روحها من جسدها.. تفاصيل مثيرة

اتحاد الكرة يبحث تخفيف عقوبة محمد الشناوي.. اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الجينز الكاجوال.. هنا الزاهد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

عميد معهد القلب السابق يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية

بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها