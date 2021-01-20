بـ الفرو الأبيض.. ديانا حداد تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت المطربة ديانا حداد ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة تكشف جمال انوثتها.





وتألقت بها ديانا حداد ، بـ تي شيرت جذاب باللون ألسود، ومرتديه معه جاكيت من الفرو باللون الأبيض اللافت.





ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الالوان المميزة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال ظهورها، ووضعت نظارة شمسية باللون البني.





كما اختارت تسريحة جذابة وناعمة لشعرها تتناسب مع ظهورها، ووضع إيشارب ملون على شعرها لأكمال ظهورها.





ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها الانيقة والمميزة.







