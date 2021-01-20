اقتصاد الإمارات.. 1.55 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم منذ بداية 2021

قفز صافي الاستثمار الأجنبي غير العربي في أسواق الأسهم الإماراتية إلى نحو 1.55 مليار درهم منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ 20 يناير الجاري .





ويعكس التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية غير العربية على الأسواق الإماراتية ارتفاع الثقة في هذه الأسواق وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، خاصة في ظل محافظتها على جاذبيتها سواء من حيث نسب العوائد العالية على الاستثمار في شركات المدرجة أو نتيجة للفرص الاستثمارية التي توفرها مقارنة مع بقية أسواق منطقة الشرق الأوسط .





وكانت قيمة الارباح النقدية التي وزعها كل من سوق أبوظبي ودبي الماليين على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة وصل الى نحو 43.1 مليار درهم عن أرباح العام 2019 .





وبالعودة إلى تفاصيل حركة المستثمرين الأجانب من غير العرب على مستوى الأسواق، فقد بلغت قيمة مشترياتهم في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 20 يناير الجاري 1.445 مليار درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 829 مليون درهم، وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتهم 616 مليون درهم تقريبا .





أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير العرب 2.648 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.712 مليار درهم، مما يعني بلوغ صافي استثماراتهم نحو 936 مليون درهم خلال فترة الرصد ذاته.