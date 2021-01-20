ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اقتصاد الإمارات.. 1.55 مليار درهم صافي استثمارات الأجانب غير العرب في الأسهم منذ بداية 2021

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:59 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الاقتصاد
قفز صافي الاستثمار الأجنبي غير العربي في أسواق الأسهم الإماراتية إلى نحو 1.55 مليار درهم منذ بداية عام 2021 وحتى تاريخ 20 يناير الجاري .

ويعكس التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية غير العربية على الأسواق الإماراتية ارتفاع الثقة في هذه الأسواق وفقا لما نشرته وكالة أنباء الامارات، خاصة في ظل محافظتها على جاذبيتها سواء من حيث نسب العوائد العالية على الاستثمار في شركات المدرجة أو نتيجة للفرص الاستثمارية التي توفرها مقارنة مع بقية أسواق منطقة الشرق الأوسط .

وكانت قيمة الارباح النقدية التي وزعها كل من سوق أبوظبي ودبي الماليين على المساهمين نيابة عن الشركات المدرجة وصل الى نحو 43.1 مليار درهم عن أرباح العام 2019 .

وبالعودة إلى تفاصيل حركة المستثمرين الأجانب من غير العرب على مستوى الأسواق، فقد بلغت قيمة مشترياتهم في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخ 20 يناير الجاري 1.445 مليار درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم 829 مليون درهم، وبذلك فقد بلغ صافي استثماراتهم 616 مليون درهم تقريبا .

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب من غير العرب 2.648 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1.712 مليار درهم، مما يعني بلوغ صافي استثماراتهم نحو 936 مليون درهم خلال فترة الرصد ذاته.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مؤشرات أسواق المال الإماراتية تواصل صعودها وتتخطى نقاط دعم جديدة

ارتفاع تداولات الخليجيين والعرب في الأسهم الإماراتية إلى 31.8 مليار درهم

اقتصاد الإمارات.. ارتفاع تداولات الخليجيين والعرب في الأسهم إلى 31.8 مليار درهم

اقتصاد الإمارات.. 612 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي اليوم

اقتصاد الإمارات.. سيولة الأسواق المالية تقفز إلى 3.3 مليار درهم خلال 3 جلسات

اقتصاد الإمارات.. البورصة تربح 5.4 مليار درهم وسط استمرار التداولات المليارية

ترشيحاتنا

مروان محسن يعود لقائمة الأهلي أمام المقاولون العرب

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بـ تعرية ابنته ومحاولة حرقها

قصة هزيمة أقوى مصارع على يد النبي محمد

وزيرة الصحة: تراجع الإصابات بفيروس كورونا

فيديوجراف.. القصة الكاملة لواقعة تورتة نادي الجزيرة

اتحاد الكرة يحسم الجدل بشأن طلب بيراميدز حكام أجانب للقاء الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم