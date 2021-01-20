آيلة للسقوط.. شبانة: إعادة ترميم واجهات نقابة الصحفيين يحتاج 5 ملايين جنيه

قال الكاتب الصحفى محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين: إن سبب استمرار وجود السقالات على سلالم النقابة حتى الآن لحماية المارة من بعض الأجزاء من واجهة المبنى الآيلة للسقوط وكان لابد من حماية الجميع من الخطر.

وأضاف شبانة خلال لقاء مع محرري نقابة الصحفيين اليوم "بعد أن تعاقدنا مع شركة المحمودية التابعة لوزارة الأوقاف لصيانة وتأمين مبنى النقابة خلال الدورة السابقة، أرسلت الشركة تقريرا في نوفمبر ٢٠١٩ أفاد بتساقط أجزاء من المبنى مما قد يعرض المارة للخطر.

وتابع شبانة أن الشركة أخلت مسئوليتها جنائيا عن تسبب الرخام والجرانيت المستخدم في سقوط ضحايا وقامت بإقامة السقالات، وأبدت استعدادها للترميم" .

وبين شبانة، أن النقابة تلقت أيضا خطاب رسمي، من نادي يحذر من خطورة تساقط أجزاء من واجهة المبنى، مشيرا إلى أن واجهة النقابة الأمامية تحتاج إلى 3.5 مليون جنيه، متابعا:" كنا نأمل أن نرصد ميزانية لتجديد الأربع واجهات لمبنى النقابة بميزانية تقترب من خمسة ملايين جنيه، لكن ظروف وقوع جائحة كورنا أدت إلى التأجيل" و سنبدأ في أقرب وقت في إعادة ترميم واجهات النقابة، وحينها سيتم رفع السقالات على الفور".