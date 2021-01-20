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رياضة

مصطفى فتحي يشارك في تدريبات سموحة ويخضع لبرنامج بدني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 05:39 م
مصطفي فتحي
مصطفي فتحي
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حسام الحارتي
شارك مصطفى فتحي لاعب نادي سموحة والمعار من صفوف نادي الزمالك في تدريبات الموج الأزرق استعدادا لمواجهة بيراميدز ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وخضع مصطفى فتحي لبرنامج بدني لرفع معدل اللياقة البدنية له تمهيدا للدفع به في المباريات المقبلة خاصة أن الجهاز الفني يعول عليه كثيرا خلال الفترة المقبلة .

ويعكف أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على دراسة نقاط القوة والضعف داخل صفوف نادي بيراميدز للتحقيق الفوز والحصول على ثلاث نقاط .

وأغلق أحمد سامي صفحة مباراة الإنتاج الحربي التي أقيمت في الجولة الماضية لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين.

وحسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراة الإنتاج الحربي وسموحة التي أقيمت على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الممتاز.

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