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برلمان

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد غدًا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:00 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، للاستماع لبيان وزيري قطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة.

وشهد المجلس اليوم، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم، ووزيرة التعاون الدولي، وتمت إحالة البيانين للجان المختصة.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في البيان الذي ألقته اليوم الأربعاء أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برنامج عمل الحكومة «مصر تنطلق» 18/2019 – 21/2022، والجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وإتاحة التمويلات التنموية لقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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