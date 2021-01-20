رفع الجلسة العامة لمجلس النواب.. وعودة الانعقاد غدًا

رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا، للاستماع لبيان وزيري قطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة.





وشهد المجلس اليوم، إلقاء بيان وزير التربية والتعليم، ووزيرة التعاون الدولي، وتمت إحالة البيانين للجان المختصة.



