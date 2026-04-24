انسياب مروري في شوارع القاهرة والجيزة صباح الجمعة

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الجمعة، سيولة ملحوظة وانتظامًا في حركة السيارات بمختلف الطرق والمحاور الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، بالتزامن مع انتشار أمني مكثف لتنظيم الحركة ومنع التكدسات.



وانتظمت حركة السير أعلى كورنيش النيل بالقاهرة في الاتجاهين، خاصة نحو مناطق حلوان والملك الصالح، وكذلك بمناطق عين شمس وسرايا القبة، مرورًا بكوبري القبة وحمامات القبة، كما سادت حالة من الانسياب المروري على الطريق الزراعي للقادم من بنها في طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.



وفي الجيزة، شهدت المحاور والطرق الرئيسية، لا سيما بمناطق الدقي والعجوزة، سيولة مرورية واضحة، مرورًا بشارعي السودان وجامعة الدول العربية، ونزلة الطريق الدائري اتجاه طريق الكريمات الصحراوي، ومحور صفط اللبن في اتجاه الجيزة، إلى جانب شوارع الهرم والبحر الأعظم، وامتدادًا إلى فيصل وترسا والمريوطية ومدينة السادس من أكتوبر.



كما سادت حالة من الانسياب المروري بميدان التحرير ومناطق منشية الصدر والدمرداش، مرورًا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر، وأعلى كوبري أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، فضلًا عن انتظام الحركة بميداني روكسي ورمسيس، وسط تواجد أمني مكثف لضبط المخالفات وتطبيق قانون المرور.



وشهد محور صفط اللبن سيولة مرورية للقادم من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان، وصولًا إلى كوبري عباس والجامعة وكوبري الجيزة المعدني، كما ظهرت سيولة مرورية بمحيط ميدان النهضة حتى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي.



وفي السياق ذاته، سجل ميدان مصطفى محمود ومحيطه، إلى جانب شارع جامعة الدول العربية وشارع السودان قرب محطة مترو جامعة القاهرة، حالة من الانسياب المروري، وكذلك أعلى كوبري الجامعة.