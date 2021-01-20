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توك شو

جلسة تصوير لعروس حامل تثير الجدل على السوشيال ميديا.. ومتابعون: ده زواج تجربة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:14 م
صدى البلد
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إسراء صبري
كشف مجدي محمود، صاحب صورة "العروس الحامل" التي أثارت الجدل، سبب قيامه بهذا الاحتفال وتصويره، قائلا: انهم قاموا بنشر الفيديو الخاص باحتفالهم على انستجرام لاصحابهم ومتابعينهم فقط، معقبا: "كنا كاتبين وموضحين أننا بنحتفل بنوع الجنين وسط تجمع عائلي".

وتابع "محمود" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "بعد الاحتفاليه وجدنا أن البعض قام بقص جزء من الفيديو ونشر شائعة أن العروس حامل، معقبا:"لاقيت مكتوب على صورنا دا زواج تجربة..وحاجات أول مرة اسمعها"، منوها بأن الفيديو حصد الكثير من المشاهدات.

واسترسل: الفيديو موضحين فيه كل حاجة بداية من أول اليوم إلى اخره..معقبا: كانوا ممكن يدخلوا على البروفايل بتاعنا ويشوف أننا متزوجين بدل ما ينشروا الكلام دا".

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