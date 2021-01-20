وزير الأوقاف: الجماعات المتطرفة هدفها إضعاف كيانات الدولة

قال وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة إ ننا قد تختلف مفاهيمنا السياسية أو الدينية وإنما يجمعنا في النهاية رابط واحد وهو حب الوطن ومصلحته".





وأعلن " جمعة " خلال مداخلة هاتفية مع محمد دسوقي رشدي لبرنامج « كلمة واحدة » إن الدولة مهتمة بقضية بناء الوعي وأكد أنه لا توجد مؤسسه واحده قادره على اكتمال فكرة بناء الوعي لكن نحتاج إلي الجانب التربوي والثقافي والإعلامي والديني .





أكد وزير الأوقاف على فكرة الشراكة مع الجانب الإعلامي، مشددا على أهمية دور الإعلام في توصيل الرسالة ولذلك قررت الوزارة البدء مع المجلس الأعلى للإعلام والمجلس الاعلي للصحافة والصحافة القومية والخاصة ، مضيفا أنه تم إطلاق استراتيجية عام ٢٠٢١ وهو عام الوعي.





أشار وزير الأوقاف عن بدء دوره تدريبية لـ ٥٠ إمام في كليه الآداب جامعة عين شمس والدورات ليست في العلوم الشرعية ولكنها في مجالات علم النفس والاجتماع والإعلام والأئمة هيقوموا بعمل ماجستير في العلوم الإنسانية ومهارات التواصل وذلك لرفع كفاءة الأئمة.

أما عن ردود الأفعال السلبية علي صفحات السوشيال ميديا الخاصة بدار الافتاء، أكد أن الجماعات المتطرفة بتشتغل علي كل مؤسسات الدوله وليس تشويه الجانب الديني فقط وانما هدف الجماعات المتطرفة إضعاف كيانات الدوله .