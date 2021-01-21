تحرير 5 محاضر مخالفة من بينها أغذية منتهية الصلاحية بمركز أبو المطامير

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم الخميس، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو المطامير .

أسفرت الحملة عن ضبط ١٥ عبوة كاكولا منتهي الصلاحية، كما تم ضبط ٥٠شكارة أسمدة زراعية مدعمة قبل بيعها في الأسواق السوداء، تحرير ثلاث محاضر عدم إعلان أسعار السلع المعروضة للبيع للجمهور .

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، الإثنين الماضي، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز وادي النطرون.

وأسفرت الحملة عن ضبط٤٨٠ ‪شيكارة زنة الواحدة ٥٠ كجم باجمالى ٢٤طن مبيد زراعى مجهولة المصدر بأحد المحلات، كما تم ضبط ٢٧ عبوة مبيد زراعى منتهية الصلاحية بأحد المحلات المبيدات الزراعية.

كما تم ضبط ١٩ عبوة جبنة منتهية الصلاحية بأحد المحلات التجارية، وضبط جزار لعرض لحوم بقرى غير صالحة للاستهلاك مذبوحة خارج السلخانة، ضبط مخبز سياحى يعمل بدون ترخيص

وتم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار بمحل لحوم.

ويذكر أن شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات على المحال والأسواق والمصانع والمخابز والصيدليات وأماكن بيع المستلزمات والمبيدات الزراعية للتاكد من توافر كافة المنتجات بالمواصفات والإشتراطات والاسعار المقررة وردع المخالفين

في نفس السياق نفذ قسم الرقابة على المخصبات والمبيدات بمديرية الزراعة بالبحيرة وبالتنسيق مع إدارات التموين بالمراكز، حملات مكثفة بمختلف مناطق تداول وأسواق بيع المبيدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج، لمواجهة المبيدات المقلدة والمغشوشة، والمخصبات الزراعية المحظورة تداولها بالأسواق والغير المصرح والمجهولة المصدر التي تشكل تهديد على الصحة العامة والبيئة والإنتاج الزراعي والصادرات الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفرت الحملة عن المرور على 6 محلات للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية وتلاحظ وجود 2 محل بدون ترخيص، وتم تحرير محاضر لهم لوجود مبيدات غير مسجله.

كما تم ضبط 60 عبوه مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

الجدير بالذكر انه تم المرور خلال الشهر الجارى على 216 مصنع ومخزن ومنشأة ومحل وتلاحظ وجود 127 مرخص و 64 بدون ترخيص و 25 تحت الترخيص وتم تحرير 4 محاضر والتحفظ على عدد 274 عبوة.



ويذكر أن شدد محافظ البحيرة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظًا على صحة المواطنين .

في نفس السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر ديسمبر الماضي بالمرور على المنشآت الغذائية وعددهم 608 منشأة وتم سحب 1176 عينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتي:-

- تحرير 576 محضر والتوصية بإيقاف 7 منشأه.

- إعدام 1042 كيلو جرام لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للإستخدام الآدمي و 18 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مده الصلاحية.

- إصدار 3325شهاده صحيه من مراكز الفحوص، وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم إعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 266 شهادة.

وكان قد نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو حمص.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تموينية بالمخابز منها 8 مخالفات نقص وزن يتراوح العجز ما بين 7جم و 14 جم فى متوسط وزن الرغيف الواحد، مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات .

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت ايتاي البارود.

أسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.

وكما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لأصحاب المخابز منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

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