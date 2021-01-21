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رياضة

عضو اتحاد الكرة السابق: أحمد الأحمر مارادونا الهاند بول

الخميس 21/يناير/2021 - 11:43 ص
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
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يسري غازي

وصف الدكتور أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية المؤقتة السابقة في اتحاد الكرة احمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد بمارادونا الهاند بول .

قال عبدالله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: طيب الراجل دا ابوه خلاني احب الهاندبول و اشجع الزمالك و هو بقي خلاني اتابع كل ماتشات الزمالك و منتخب مصر .

أضاف : دائمًا مدّيني امل انه يقدر يعمل حاجة غريبة و عنده حل لاي موقف لعب في اي وقت غير المتعة في كل لعبة و الكرة معاه و شعور بالفرحة و السعادة لما بيبقي في الملعب.

تابع: .ربنا يحفظك يا بوحميد يا مارادونا الهاند بول انت و كل لاعبي المنتخب الرجالة و يوفقكوا و ان شاء الله ابطال العالم..

يذكر أن منتخب فراعنة اليد تغلب مساء أمس الأربعاء على منتخب روسيا فى الدور الرئيسي لمونديال اليد المقام حاليا فى القاهرة.
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