ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا: نرفض تصريحات أسقف اليونان المسيئة للإسلام

الخميس 21/يناير/2021 - 12:08 م
رئيس اتحاد الجالية
رئيس اتحاد الجالية المصرية فى اليونان
Advertisements
سعيد العربي
عبر اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا عن استيائه البالغ للتصريحات المتطرفة والمتعصبة والمسيئة للإسلام التي أدلى بها الأسقف إيرينوس، أسقف اليونان، والتي جاءت بعيدة كل البعد عن معنى التسامح بين الأديان وتتنافى مع لغة الخطاب الديني الذي يدعو إلى التعايش السلمى والتآخي الاجتماعي. 

وبحسب بيان، الخميس، أبدى اتحاد الجاليات المصرية في أوروبا عن استغرابه لهذه التصريحات التي تتعارض مع تاريخية وقوة العلاقات اليونانية مع الدول العربية والإسلامية. 

وتابع أن التصريحات تؤكد على الحاجة الماسة إلى حوار بين الأديان يقوم على أساس تصحيح المفاهيم الخاطئة وتفنيد الأيديولوجيات المشبوهة وعدم الزج بالأديان في المعتركات السياسية.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور