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فن

بتوقيع تامر عاشور وخالد عز.. المطربة فريدة تستعد لطرح ألبوم جديد

الخميس 21/يناير/2021 - 02:29 م
صدى البلد
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آيه عاطف
تستعد شركه رزام لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة الصاعدة فريدة،  وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت شركة "رزام ميديا" والمنتجة للألبوم  تغريدة عبر موقع "تويتر" قائلة: "البوم قريبًا للفنانة فريده ... يجمع نخبه من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين ... ترقبوه". 


و يتعاون في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية المصرية والعربية أبرزهم أيمن بهجت قمر،  خالد تاج الدين، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر عبد الله ، بهاء الدين محمد، ويشرف عليه المنتج حمادة إسماعيل. 

يضم الألبوم ٩ أغاني وهم:

_" الناس تتعلم" من كلمات الشاعر تامر حسين،  ألحان عمرو مصطفى

_ "بحبني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم.

_"الأمل البعيد" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.

_" وردة" من كلمات أيمن بهجت قمر،  وألحان خالد عز.

_"روح الله لايسيئك" من كلمات نادر عبد الله،  ألحان تامر عاشور.

 _"هتتحل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.

_" بنات جيلي" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال.

_"نص طريق" من كلمات تامر حسين،  ألحان إسلام زكي.

_"الكل قالك" من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي.
بتوقيع تامر عاشور وخالد عز.. المطربة فريدة تستعد لطرح ألبوم جديد
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