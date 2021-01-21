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برلمان

وزير قطاع الأعمال : تطوير شركة مصر للسياحة لتحقيق التنافس مع القطاع الخاص

الخميس 21/يناير/2021 - 04:00 م
صدى البلد
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فريدة محمد - ماجدة بدوي -يوسف سامح
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه تم تطوير اسم شركة مصر للسياحة لمواجهة المنافسة مع القطاع الخاص.

أضاف  خلال الجلسة العامة التي تشهد عرض الموقف التنفيذي من برنامج وزارته " حدث تغيير كامل في مجلس الإدارة وأصبح هناك منصة  للأفراد لبيع الخدمات السياحية لليوم الواحد".
 
وتابع وزير قطاع الاعمال العام  " الهدف هو  اتاحة المقاصد السياحية بأقل تكلفة و أفضل خدمة و استهداف المستخدمين المصريين و ليس الأجانب فقط، مضيفا:"  غيرنا اسم العلامة التجارية باسم "طوف و شوف " مشيرا الى  التطوير لشركات التأمين على الحياة".
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