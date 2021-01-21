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ديني

إيقاف إمام وخطيب بأوقاف قنا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات

الخميس 21/يناير/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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عبد الرحمن محمد
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف أيمن محمد مصطفى إمام وخطيب بأوقاف قنا عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات.

وذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف قنا وعرض رئيس القطاع الديني. 

فى سياق آخر.. استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور علي جمعة رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، اليوم الخميس، وذلك لبحث ومواصلة التعاون المشترك بين الوزارة واللجنة.

وأطلعه وزير الأوقاف على أهم وأحدث إصدارات الوزارة في مجال الخطاب الديني وتدريب وتأهيل الأئمة والواعظات، وضبط شئون هيئة الأوقاف وتعظيم مواردها، وكذلك بعض إصداراتها في سلسلة (رؤية) للنشء وبعض المطويات التثقيفية التي تصدرها الوزارة والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وفي ختام اللقاء أهداه وزير الأوقاف نسخة من كتاب الله (عز وجل) تقديرًا لجهوده العلمية والدعوية ، ولا سيما في مجال تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد أباطيل المتطرفين، معربًا عن سعادته بمواصلة التعاون التام بين وزارة الأوقاف ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر في دور انعقاده الجديدة .

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