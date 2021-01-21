قلق على لاعبي الإسماعيلي بعد إصابة مدربي الفريق بـ كورونا

حالة من القلق تسيطر على مجلس إدارة النادي الاسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادي والشارع الاسمعلاوي، نتيجة المسحة الطبية للاعبي الفريق قبل مواجهة غزل المحلة المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري العام.





ويأتي ذلك بعد إصابة الرباعي خالد القماش المدير الفني للفريق، وعطية صابر مدرب عام الفريق، وأبوطالب العيسوي المدير الفني السابق، بالاضافة إلى طارق أبوالليل المدير الإداري للفريق.



