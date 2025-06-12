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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: الدولة تتحرك بمسؤولية إنسانية تجاه غزة وتضع أمن مصر القومي في المقدمة

النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
محمد الشعرواي

أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، دعمها الكامل للموقف الرسمي الذي عبّر عنه بيان وزارة الخارجية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة ، مشيدة بالنهج المصري المتوازن الذي يجمع بين الدعم الإنساني الثابت للشعب الفلسطيني، والحفاظ على أمن الدولة واستقرارها في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وقالت سليم في بيان لها إن مصر تتحرك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة بدافع إنساني راسخ، وبمسؤولية إقليمية وقومية لا تقبل المزايدة، حيث كانت الدولة الأولى التي فتحت معبر رفح لاستقبال الجرحى والمساعدات، وواصلت جهودها على كل المستويات السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار، ورفع الحصار، وفتح المسارات الإنسانية.

وشددت على أن الالتزام بالضوابط التنظيمية المعلنة هو أمر ضروري لضمان سلامة الوفود الزائرة ومنع أي محاولات استغلال سياسي أو إعلامي قد تُضر بالقضية الفلسطينية ذاتها، مشيرة إلى أن من أراد دعم الشعب الفلسطيني بحق، عليه أن يحترم السيادة المصرية، ويتحرك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

واختتمت سليم بيانها بالتأكيد على أن دعم مصر لفلسطين لم يكن يومًا موقفًا طارئًا، بل هو خيار استراتيجي وشعبي راسخ، وأن لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب تتابع بقلق بالغ الانتهاكات المستمرة في القطاع، وتُجدد الدعوة للمجتمع الدولي للتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال، وإنهاء الحصار فورًا، والسماح بالنفاذ الإنساني من جميع المعابر.

النائبة فاطمة سليم بيان وزارة الخارجية الوفود الأجنبية المساعدات القضية الفلسطينية

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