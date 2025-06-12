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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صورة بريئة تتحول لعاصفة انتقادات.. لينا الطهطاوي تحت هجوم الجمهور بصحبة ابنها

صورة بريئة تتحول لعاصفة انتقادات:لينا الطهطاوي تحت هجوم الجمهور بصحبة ابنها في الطائرة
صورة بريئة تتحول لعاصفة انتقادات:لينا الطهطاوي تحت هجوم الجمهور بصحبة ابنها في الطائرة
أسماء عبد الحفيظ

شاركت الإعلامية لينا الطهطاوي متابعيها عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل إنستجرام، صورة تجمعها بابنها من أول رحلة سفر يخوضانها معاً.

 وظهرت الطهطاوي، وهي يجانبة داخل الطائرة وعلقت بكلمات مؤثرة: "قلبي مش مصدق إنك جانبي مش جوايا".

الصورة حملت كانب أمومي مليئ بالعاطفة، ولكن سرعان ما تحولت إلى محور جدل بين المتابعين، وبينما عبر كثيرون عن إعجابهم بلحظة الأمومة الصادقة وسعادتها بوجود طفلها إلى جوارها، كان للبعض رأي آخر.
أحد التعليقات أثار موجة من الانتقادات بعد أن كتبت إحدى المتابعات تعليقًا اعتبره كثيرون غير لائق:
“ومشغله التابلت عشان تجبليله توحد من أولها!”

وانهالت بعده الكثير من التعليقات السلبية، وهجوم على الفنانة، وظهرت وهي ماسكة التاب أمامها على الكرسي المخصص لها، وظهر إبنها وهو على الكرسي الخاصة به وأمامه تاب مشغل والطفل الرضيع ينظر إليه بإهتمام.

التعليق الذي جاء في سياق ساخر أثار غضب عدد كبير من المتابعين، الذين اعتبروا أنه يحمل تنمرًا وسخرية غير مبررة من أم تحاول الاستمتاع بلحظات خاصة مع طفلها في أول رحلة سفر تجمعهما، بينما دافع البعض عن المعلقة معتبرين أن ملاحظتها تشير إلى قلق حقيقي أصبح شائعاً لدى بعض الأمهات حول تأثير الأجهزة الإلكترونية على الأطفال منذ الصغر، ولكن كان من الممكن التعليق بشكل نصح وليس هجوم وتنمر.

يذكر أن لينا الطهطاوي لم تعلق حتى الآن على الانتقادات.

صورة بريئة تتحول لعاصفة انتقادات:لينا الطهطاوي تحت هجوم الجمهور بصحبة ابنها في الطائرة 
لينا الطهطاوي الإعلامية لينا الطهطاوي مواقع التواصل

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