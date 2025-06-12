ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكلاوى؟

تعتبر الكلاوى من العائلة الغنية ب فيتامين B حيث يحصل الجسم عند تناول شريحة واحدة منها على ٩ أضعاف الاحتياج اليومى من فيتامين B12 والضعف من فيتامين B2 و ٢٠٪ من فيتامين B3 و ١٨٪ من فيتامين B9 كما انها تعزز صحة القلب لاحتوائها على اوميجا 3.

ووفقا لموقع إكسبريس، تساهم كلاوى على تقليل الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم والوقاية من تصلب شرايينـ وتحتوى على 37٪ من فوسفور وغنية بمعدن زنك لتقوية مناعة وتعزيز قدرة جنسية عند رجال.

فوائد الكلاوى للقلب:

امداد الجسم بالطاقة والحيوية لاحتواءه على معدن السيلينيوم الذى يساعد ايضا فى تحسين خصوبة وتقوية جهاز مناعى.

يساعد لحم القلب فى تحسين المزاج وتخفيف القلق وتوتر وتقليل فرص الاصابة بالاكتئاب لاحتوائه على الفولات.

عند تناول القلب يصبح الجسم اكثر قدرة على التئام الجروح

كما انه يستخدم لعلاج فقر الدم..

فهى تحتوى على العناصر الغذائية الآتية :

فيتامين أ:

ضروري لتكوين خلايا العينين، ويعمل على تحويل الضوء إلى نبضات عصبية تساعد على وضوح الرؤية، ولإنتاج المخاط وكذلك البروتين.

الحديد:

ضروري للعمليات الكيميائية الحيوية التي تنتج النسيج الضام وتساهم في نمو الخلايا، وتوفر الكلاوي ما لا يقل عن 5 جرامات من الحديد، وهو ما يمثل 62% من الاستهلاك اليومي الموصى به للرجال و28% للنساء.

فيتامين ب 12:

يساهم فيتامين ب 12 الموجود في الكلاوي على زيادة الطاقة وتحسين المزاج وتكوين خلايا الدم.

الريبوفلافين (B2):

يساعد على إنتاج الطاقة في الخلايا.

السيلينيوم:

أحد مضادات الأكسدة القوية، ويساعد في تقوية جهاز المناعة والغدة الدرقية.

الحديد:

مسؤول عن نقل الأكسجين من الرئتين إلى الأنسجة.

أحماض أوميجا 3:

تساهم الكلاوي في تعزيز صحة القلب، لأنها تحتوي على أحماض أوميجا 3، التي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، ومن ثم الوقاية من تصلب الشرايين.