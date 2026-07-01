الرئيس السيسي يتسلم أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى مصر

تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم / الأربعاء /، أوراق اعتماد 17 سفيرًا جديدًا لدى جمهورية مصر العربية، هم:

- السفير/ ميجيل لويس مارتين أليمان أورتياجا... سفير جمهورية البيرو.

- السفير/ جورج دى لاروش دو رونسيت بليهال... سفير جمهورية جواتيمالا.

- السفير/ سوم فيسال... سفير مملكة كمبوديا.

- السفير الشيخ/ جاسم بن عبد الرحمن محمد العبد الرحمن آل ثاني... سفير دولة قطر.

- السفير/ رِزا جنيّ... سفير جمهورية موريشيوس.

- السفير البروفيسور/ جاستس سولومون كورانتوى باريماه... سفير جمهورية غانا.

- السفير/ سامبا الحمدو بابى... سفير جمهورية مالي.

- السفير/ ويتش موركل أوبيندورا موبيا... سفير جمهورية ناميبيا.

-السفير/ كونتشورو جيري واسيسو... سفير جمهورية إندونيسيا.

-السفير/ فيليب أوبارا... سفير جمهورية الكونغو.

- السفير/ كيم وان جونغ... سفير جمهورية كوريا.

- السفيرة/ شارمين روينا كاويلى افيكيفيل... سفيرة جمهورية الفلبين.

- السفير/ أندريه سبيتيرى... سفير جمهورية مالطا.

- السفير/ بيامبادورج دونيجشيمبو... سفير منغوليا.

- السفيرة/ سوزانا أوليفيرا دى سوزا ديوغو فاش باتو... سفيرة الجمهورية البرتغالية.

- السفير/ أوليغ سيريبريان... سفير جمهورية مولدوفا.

- السفير/ خوسيه رافائل أغويرو أفيلا... سفير جمهورية الباراجواى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن السيد الرئيس رحب بالسفراء الجدد المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية، مؤكدًا اعتزاز مصر بعلاقاتها الثنائية مع دولهم، ومشيرًا إلى حرص مصر على دفع وتطوير كافة جوانب علاقات التعاون الثنائي معها.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس أعرب عن تمنياته للسفراء الجدد بالتوفيق والنجاح في مهامهم الدبلوماسية، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لهم، بما يسهم في تعزيز التعاون المثمر بين مصر ودولهم.