آسر ياسين يغني باليوناني وزوجته ترقص على أنغامه في زفاف أمينة خليل.. شاهد

خطف الفنان آسر ياسين الأنظار خلال حضوره حفل الزفاف الثاني للفنانة أمينة خليل والمصور أحمد زعتر، حيث إقيم الحفل وسط أجواء حالمة في العاصمة اليونانية أثينا.

حضر حفل زفاف أمينة خليل مجموعة من نجوم الفن وأصدقاء العروسين المقربين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه آسر ياسين وهو يؤدي وصلة غنائية وسط تفاعل الحضور.

رقصت زوجة الفنان أسر ياسين،كنزي، على أنغام صوته، فقد حرصت أن تشاركه اللحظة بالرقص على أنغام صوته وسط أجواء احتفالية مميزة، وظهر في الفيديو تفاعل كل من مريم نعوم والمخرج رؤوف عبد العزيز مع الأغنية.

آسر ياسين يغني باليوناني وزوجته ترقص على أنغامه في زفاف أمينة خليل

وكانت أمينة خليل قد احتفلت بعقد قرانها على أحمد زعتر في أجواء عائلية مبهجة يوم الجمعة 30 مايو، حيث عقد القران الشيخ خالد الجندي، وشاركت أمينة جمهورها عبر حسابها على إنستغرام مجموعة من الصور الأولى من حفل الزفاف وعلّقت قائلة: "جوزي، ربنا يخليك ليا يا حبيب قلبي".

وحضر الحفل العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي، من بينهم درة وزوجها هاني سعد، أحمد حلمي ومنى زكي، يسرا، لميس الحديدي، رامي عاشور وزوجته، عمرو يوسف وكندة علوش، لبلبة، مريم الخشت وزوجها أحمد أباظة، رضوى الشربيني، علي البيلي، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، إنجي المقدم، تامر حبيب، جميلة عوض وزوجها المونتير أحمد حافظ، نجلاء بدر، أسيل عمران وغيرهم.