بفستان أبيض.. جومانا مراد تتألق بجلسة تصوير على البحر

خضعت الفنانة جومانا مراد، لجلسة تصوير جديدة على البحر، وقامت بنشرها علي صفحتها علي موقع فيسبوك.

وارتدت جومانا مراد، فستان من اللون الأبيض، حيث اعتمدت على التصوير الخارجي.

وكان آخر أعمال الفنانة جومانا مراد، هو مسلسل" مفترق طرق"، والذي عرض العام الماضي.

أبطال وقصة مسلسل مفترق طرق

شارك في مفترق طرق مجموعة من النجوم منهم هند صبري و إياد نصار و جومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين وغيرهم.

وتدور أحداث المسلسل حول أميرة التي تفاجأت بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء، وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي تقلب حياتها رأساً على عقب.