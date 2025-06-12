كارثة طائرة إير إنديا المنكوبة.. انتشال 100 جثة و149في عداد المفقودين .. العالم يترقب تفاصيل التحطم المأساوي | شاهد

كارثة جوية تهز أحمد آباد.. سقوط طائرة إير إنديا المنكوبة واعداد الضحايا مرشحة للزيادة

طائرة إير إنديا المنكوبة تسقط فوق حي سكني.. والتحقيقات جارية

فاجعة في الأجواء.. طائرة إير إنديا المنكوبة تتحطم بعد الإقلاع وفرق الإنقاذ تواصل البحث



لقي ما لا يقل عن 100 شخصًا مصرعهم عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا"، كانت متجهة إلى لندن وعلى متنها 242 شخصًا، بعد دقائق من إقلاعها من مدينة أحمد آباد الواقعة في غرب الهند، يوم الخميس، مع توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا، حسبما أفادت السلطات.

وأفادت شركة "إير إنديا" أن الطائرة كانت متجهة إلى مطار غاتويك جنوب العاصمة البريطانية، بينما صرحت الشرطة أن الطائرة سقطت في منطقة سكنية قرب المطار. وأوضح ضابط شرطة رفيع للصحفيين: "تحطمت الطائرة فوق مبنى سكني مخصص لسكن الأطباء... تمكنا من إخلاء ما بين 70 إلى 80% من المنطقة، ونعمل على إخلاء ما تبقى في أسرع وقت".

وذكرت قناة "سي إن إن نيوز-18" الهندية أن الطائرة اصطدمت بمنطقة تناول الطعام في السكن التابع لكلية "بي. جي." الطبية الحكومية، ما أسفر عن مقتل العديد من طلاب الطب، كما أظهرت لقطات بقاء جزء من هيكل الطائرة مستقراً فوق سطح المبنى.

وأفاد عمال الإنقاذ أنهم تمكنوا من انتشال ما بين 30 إلى 35 جثة من موقع الحادث، بينما لا يزال العديد من الأشخاص محاصرين تحت الأنقاض. ووفقاً لمصدر تحدث إلى وكالة "رويترز"، كان على متن الطائرة 217 بالغًا و11 طفلًا ورضيعان، من بينهم 169 هنديًا، و53 بريطانيًا، و7 برتغاليين، وكندي واحد.

وذكر موقع "فلايت رادار 24" المتخصص في تتبع حركة الطيران أن الطائرة كانت من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر"، وهو من أحدث طرازات الطائرات التجارية في الخدمة. ويُعد هذا الحادث أول حادث تحطم تتعرض له طائرات "دريملاينر" منذ بدء تشغيلها تجاريًا عام 2011، وفقاً لقاعدة بيانات شبكة سلامة الطيران. وكانت الطائرة قد قامت بأول رحلة لها عام 2013 وتم تسليمها لـ"إير إنديا" في يناير 2014.

وقالت "إير إنديا" عبر منصة "إكس": "نقوم حالياً بالتحقق من التفاصيل، وسنوافيكم بالمستجدات.

وتم نقل المصابين إلى أقرب المستشفيات لتلقي العلاج".

وذكرت تقارير إعلامية أن الطائرة تحطمت بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث أظهرت إحدى القنوات المصورة الطائرة وهي تحلق فوق منطقة سكنية قبل أن تختفي من الشاشة، ثم شوهدت أعمدة نيران كثيفة تتصاعد من خلف المنازل.

وأظهرت لقطات أخرى الحطام المحترق والدخان الأسود الكثيف يتصاعد في سماء المنطقة قرب المطار، بينما كان المسعفون ينقلون المصابين على النقالات إلى سيارات الإسعاف.

وفي تصريحات لوكالة "ANI" الهندية للأنباء من مستشفى حكومي في أحمد آباد، قالت بونام باتيل، إحدى قريبات الركاب: "كانت شقيقتي متجهة إلى لندن، وبعد أقل من ساعة من إقلاعها، وصلني خبر تحطم الطائرة". كما صرحت راميلة، والدة أحد طلاب كلية الطب الذين تواجدوا في السكن لحظة الحادث: "ابني كان في استراحة الغداء عندما تحطمت الطائرة، وقد تمكن من القفز من الطابق الثاني فأصيب بجروح".

ووفقاً لبرج المراقبة بمطار أحمد آباد، أقلعت الطائرة الساعة 1:39 ظهرًا بالتوقيت المحلي (08:09 بتوقيت غرينتش) من المدرج 23. وقد أصدرت الطائرة نداء استغاثة "ماي داي"، معلنة حالة الطوارئ قبل أن ينقطع الاتصال بها تمامًا بعد ذلك بدقائق معدودة. وأكد موقع "فلايت رادار 24" أنه استقبل آخر إشارة من الطائرة بعد ثوانٍ من الإقلاع.

من جانبها، أفادت شركة "بوينغ" بأنها على علم بالتقارير الأولية وتقوم بجمع مزيد من المعلومات حول الحادث. وتراجعت أسهم الشركة بنسبة 6.8% لتسجل 199.13 دولار في تعاملات ما قبل فتح الأسواق.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أنها تعمل بشكل عاجل مع السلطات الهندية للتحقق من الحقائق وتقديم الدعم للمتضررين من الحادث.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة "إكس": "لقد صدمنا جميعًا من هذه المأساة التي وقعت في أحمد آباد، وهي مفجعة إلى حد يفوق الوصف".

بدوره، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الصور الواردة من موقع الحادث بأنها "مروعة"، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقارير مستمرة عن تطورات الوضع، بينما أعلن قصر باكنغهام أن الملك تشارلز على اطلاع دائم بمجريات الحادث.

ويقع مطار أحمد آباد في ولاية غوجارات، مسقط رأس رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي. وقد علقت إدارة المطار، الذي تديره مجموعة "أداني" الهندية، جميع الرحلات الجوية فور وقوع الحادث. وقال غوتام أداني، مؤسس ورئيس مجلس إدارة المجموعة، عبر "إكس": "نشعر بصدمة وحزن عميق جراء مأساة رحلة إير إنديا 171. قلوبنا مع العائلات التي تعرضت لفقد لا يمكن تصوره. نعمل عن كثب مع السلطات ونقدم كل الدعم المتاح للعائلات المنكوبة".

ويعد هذا الحادث الأكثر دموية في الهند منذ حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "إير إنديا إكسبريس" في عام 2020، حين انزلقت طائرة من طراز بوينغ-737 عن مدرج مطار كوزيكود الدولي بجنوب الهند وسقطت في وادٍ، ما أسفر عن مقتل 21 شخصًا.

يشار إلى أن شركة "إير إنديا"، التي كانت مملوكة سابقاً للدولة، تم الاستحواذ عليها من قبل مجموعة "تاتا" الهندية عام 2022، وتم دمجها مؤخرًا مع شركة "فيستارا"، وهي مشروع مشترك بين "تاتا" و"سنغافورة إيرلاينز" عام 2024. وأعلنت "تاتا" عن تفعيل مركز طوارئ وإنشاء فريق دعم لتوفير المعلومات للعائلات المتضررة.