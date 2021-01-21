هبة مجدي تهنئ ياسمين صبري بعيد ميلادها

هنأت الفنانة هبة مجدي صديقتها، الفنانة ياسمين صبري بعيد ميلادها الـ 33





ونشرت هبة مجدي عبر خاصية استوري بحسابها بإنستجرام صورة لها مع ياسمين صبري وعلقت قائلة " كل سنة وانتي طيبه حبيبتي".









وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.









وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.



