الأسماء ..أوائل الشهادة الابتدائية الأزهرية في البحر الأحمر للعام الدراسي 2024/2025

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025م، وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بمستوى الطلاب المتميز.

وتقدَّم فضيلة الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، بخالص التهاني والتبريكات للطلاب الأوائل وأسرهم، مشيدًا بما حققوه من نتائج مشرّفة تعبّر عن الجهد المبذول من الطلاب والمعلمين وإدارات المعاهد.

وأكد فضيلته أن هذه النتائج تعكس حرص المنطقة على الارتقاء بالعملية التعليمية، مشيرًا إلى أن تفوق هؤلاء الطلاب يعكس بيئة تعليمية مستقرة وجهودًا تعليمية مثمرة.

وقد أشار إلى أن هذا التفوق يمثل دافعًا قويًا لباقي الطلاب، ويُعدُّ خطوة أولى نحو مستقبل علمي واعد في المراحل الأزهرية التالية.

وأعربت قيادات المنطقة عن سعادتهم بهذا الإنجاز، متمنين لجميع الطلاب دوام النجاح والتفوق.

من المنتظر أن تُكرَّم الأسماء المتفوقة في احتفال تنظمه المنطقة خلال الفترة المقبلة، تقديرًا لتفوقهم وتحفيزًا لزملائهم.