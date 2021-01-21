برلمانى: برنامج وزير قطاع الأعمال ليس له وجود على الأرض





قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، محمد الحسيني، إن برنامج وزير قطاع الأعمال هشام توفيق ليس له وجود على الأرض، وأن هناك أرقاما غير دقيقة وردت في حديثه، وأنه يتعمد تصدير الإحباط للشعب بتصرفاته وقراراته وإجراءاته الأخيرة.





وتابع الحسيني خلال كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان: وزير قطاع الأعمال يهتم بالييزنس والأوراق المالية، وأنه لم يقدم جديد في قطاع الاعمال العام كوزير، مستنكرا: الشركات تباع صوت وصورة في عهد هشام توفيق والوزير لايعلم شيئا عن العمال.





ووجه الحسيني حديثه للوزير: جئت بأوراق لعرض إنجازاتك، ولدي أوراق أكثر منها تحوي مشكلات، وأدعوك لتقديم استقالتك من منصبك الوزاري.