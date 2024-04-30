إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء للعام المالي 24/25

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد الفيومي علي موازنة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان للعام المالي 24/25.

وبلغت تقديرات إجمالي موازنة الهيئة 3.6 مليار جنيه للعام المالي المقبل، مقابل 2.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت نحو 930 مليون جنيه .

كما بلغت تقديرات صافي الربح عن العام المالي 24/25 نحو 86.2 مليون جنيه مقابل 84.6 مليون جنيه خلال العام الجاري بزيادة بلغت نحو 1.6 مليون جنيه.

وبلغت تقديرات بند الخدمات المشتراه زيادة بلغت 935.3 مليون جنيه بموازنة العام المقبل ، مقابل 531.9 مليون جنيه اعتمادات بموازنة العام المالي الجاري.