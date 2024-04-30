سرعة جنونية.. شاهد في قضية تسنيم بسطاوي يدين المتهم| تفاصيل

حصل موقع صدى البلد على نص شهادة الشاهد الأول في قضية طبيبة التجمع تسنيم بسطاوي التي لقيت مصرعها نتيجة اصطدام سيارة مسرعة بها في القاهرة الجديدة.

وقال الشاهد الأول، أحمد عياد الرفاعي، في القضية رقم ١٩٥٤ لسنة ٢٠٢٤ جنح التجمع الخامس إن الحادث وقع يوم الاثنين الموافق ٢٠١٤/٢/١٢ الساعة ٩:٣٠ مساء.

وأكد الشاهد، في يوم الحادث كنت أجلس في مكان عملي بشركة فالكوم بجانب الحادث، وشاهدت خلالها سيارة بي ام دبليو تسير بسرعة جنونية تتجاوز 160 كيلو وصدمت فتاه تدعى تسنيم البسطاوي.

وأوضح الشاهد، أن تسنيم البسطاوي، كانت تترجل بشكل طبيعي وبهدوء ومن الخبطة تطايرت في الهواء ونزلت على السيارة ثم ارتطمت بالأرض من سرعة السيارة أثناء الفرملة.

وأكد الشاهد، أن المتهم حاول الهرب ولكن السيارات والميكروباصات أوقفوه.

و حصل موقع صدى البلد على نص التقرير النهائي للمجني عليها تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع والتي لقيت مصرعها اثر حادث في التجمع الخامس.



وجاء نص التقرير كالآتي ": بتوقيع الكشف الطبي على تسنيم عزت بسطاوي طالبة الطب وجد انها تعاني من اضطراب من درجة الزمن وتعاني من نزيف بالمخ وارتشاح مائي على المخ وكسر في قاع الجمعية، وقد اجرى له فحوصات وكسور متعددة بعظام الوجة وجرح قطعي اعلى حاجب العينين وكسر بعظمة الترقوة وكسر في عظمة الفقر وكسر في عظام الحوض.

وكشف التقرير الطبي أنه، تم عمل الإشاعات والفحوصات اللازمة.

و قالت أمل أصلان محامية تسنيم بسطاوي والمعروفة إعلاميا بطبيبة التجمع، أن المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية.

وأكدت، محامية تسنيم بسطاوي، طبيبة التجمع، أن النيابة العامة قررت إحالة المتهمة الى محكمة الجنح لنظر القضية في اتهام شخص باصطدام موكلتي ووفاتها متأثرة بإصابات كسور في أنحاء الجسد وكسور في الجانب الشمال وكدمات في الوجه.



و حصل موقع صدى البلد على نص اقوال المتهم بدهس الطبيبة تسنيم بسطاوي في التجمع الخامس.

وجاءت اقوال المتهم في تحقيقات النيابة العامة: اسمى عبد الله احمد عصام الدين، طالب ومقيم / فيلا ۱۸ ا ل كمبوند مون فالي - التجمع الأول - القاهرة.

س: ما قولك فيما هو منسوب اليك من أنك منهم بالتسبب خطأ في إصابة المجنى عليها / تسنيم عزت بسطاوى وكان ذلك ناشئاً عن إهمالك ورعونتك وعدم احترازك ومخالفتك للقوانين واللوائح بأن قدت سيارة بطريقة ينجم عنها الخطر ولم تتبصر خلو الطريق من المارة فصدمت المجنى عليها سالفة الذكر فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق على النحو المبين بالأوراق ؟

ج محصلش

س: ما تفصيلات وقوع الحادث وما هي ظروف ضبط وعرضك علينا؟

ج اللي حصل إن امبارح ٢٠٢٤/٢/١٢ حوالي الساعة ١٠ بالليل انا ماشي بالعربية بتاعتى رقم طص / ٤٣٨ عند تقاطع شارع الجزيرة في التسعين الجنوبي وعديت اليوترن وماشي في اقصى الشمال واتفاجئت وانا ماشي بسيدة تعبر الطريق من اليمين من قدام عربية تانى وكانت مسرعة وترددت في العبور وانا حاولت افاديها ومعرفتش واصطدمت بيها وحدثت اصابتها وانا وقفت علطول ونزلت علشان اطمن عليها لقيت فيها إصابات روحت اتصلت بالاسعاف وجات اخدتها والشرطة جات واخدوني واخدو العربية وجابونى على القسم وانا كلمت حد من اهلى علشان يتابع حالة المصابة وفعلا راحوا واطمنوا عليها وانكفلوا بكل المصاريف في المستشفى الجوى وعملوا المحضر وجابوني على هنا انهاردة ودا كل اللي حصل

البداية عندما تحرر محضر رقم ١٩٥٤ لسنة ۲۰۲٤ جنح التجمع الخامس وبمطالعته تبين انه محرر بمعرفة امين الشرطة سامى بسيوني بتاريخ ٢٠٢٤/٢/١٢ الساعة ١١.٥٠م والثابت به حيث ورد له تقرير محرر بمعرفة النقيب حمدى جمعه رئيس الدورية والشامل فحص بلاغ مصادمة ومصاب بشارع الجزيرة من شارع التسعين دائرة القسم اتجاه الجامعة الأمريكية.

وبالانتقال لمحل البلاغ تبين انه حال سير السيارة رقم ط ص / ٤٣٨ ماركة بي ام دبليو كحلي اللون والتراخيص سارية وبها تلفيات عبارة عن كسر الزجاج الامامي وكسر الاكصدام وكسر بالمرأة بالجانب الأيمن وتطبيق بالرفرف الامامي الأيمن وتطبيق بالكبوت قيادة المدعو / عبد الله احمد عصام الدين محمد احمد موالید ۲۰۰۵ طالب ومقيم فيلا ۱۸ كمبوند مون فالي التجمع الأول القاهرة قومى رقم ٣٠٥٠٨٠٣٠١٠٠٤٣١ اصطدم بالمدعوة / تسنيم عزت بسطاوى منصور مواليد ۲۰۰۰ طالبة بكلية الطب البيطرى جامعة القاهرة ومقيمة ۱۷ ش الدوران - حدائق شبرا الساحل القاهرة قومى رقم ٣٠٠١١٢٢٠١٠٠٢٦٦ مصابة باشتباه نزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وتم نقلها للمستشفى الجوى قبل الوصول وذلك حال عبورها الطريق بمحل البلاغ وقام بالتحفظ على السيارة وقائدها والتوجه لديوان القسم لتحرير المحضر اللازم وبسؤال المتسبب استدلالا قرر بانه اثناء سيره بالسيارة تفاني بسيدة تعبر الطريق مسرعة وحاول مفاداتها ولم يتمكن مما تسبب في اصطدامها وحدوث أصابتها وانه قام بالتوقف واتصل بالإسعاف وتم نقلها لمستشفى الجوى.