بكري: كلمة النائب محمد أبو العينين كان لها مردود ايجابي بالوسط الفني





وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق واسرار عبر فضائية صدى البلد أنني أؤيد موقف نقابة الفنانين مشيرا إلى أن نقابة الفنانين أكدت أن النائب لم يقدم الإعتذار الوضح للفنانين على ما بدر منه.





وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ألقى كلمة عبر فيها عن تقديره واحترامه للفن ودوره وكان لها مردود ايجابي داخل أوساط الفنانين ومجلس النواب.





ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية للفنانين والمثقفين المصريين لما قدموه لمصر، مؤكدا أنهم القوى الناعمة التى قدمت لنا وستقدم الكثير والكثير من الأعمال التاريخية والخالدة.

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن نقابة الفنانين برئاسة الدكتور أشرف زكي قامت بتقديم مذكرة إلى مجلس النواب للإعتراض على التصريحات التي قالها النائب رياض عبد الستار بأن "الفنانين يفسدون في الأرض ومش هنسيبهم غير لما ناخد منهم حقوق الشهداء" مما أثار حفيظة عدد من الفنانين.