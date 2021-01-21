رحلة في الزمن من مكان واحد.. تدشين خامس أكبر عجلة دوارة في العالم بالقاهرة.. بتكلفة نصف مليار جنيه وترتفع 120 مترا .. والمحافظ : ستكون معلمًا للقاهرة الحديثة وتسع 2.5 مليون زائر





وأكد محافظ القاهرة لـ صدى البلد ، أن عين القاهرة على ارتفاع 120 مترا و هى أول عجلة ترفيهية وسياحية دوارة فى القاهرة والأكبر من نوعها في القارة الأفريقية ومن المقرر أن يتم إطلاق المشروع وتشغيله عام 2022 والذي سيكون مشروعًا عالميًا ومعلمًا للقاهرة الحديثة، يتماشى مع الخطة الاستراتيجية التنموية ورؤية مصر 2030.





ويعد المشروع الجديد طفرة في القطاع الترفيهي السياحي وأحدث مشروع سياحي عالمي بمصر، على غرار مثيلاتها في كبرى العواصم والدول ومن شأنها أن تصبح رمزا حضاريا يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للقاهرة بما يجذب الملايين من الزوار سنويًا ومئات الآلاف من السائحين لدعم قطاع السياحة بمصر وجذب المزيد من العملة الأجنبية.





وتعد عين القاهرة هي الأكبر في أفريقيا وخامس أكبر عجلة حول العالم بعد لندن ودبي ولاس فيجاس وسنغافورة وتقع على ضفاف نهر النيل فى قلب العاصمة، وذلك على مقربة من كل المزارات والمناطق السياحية المصرية الرئيسية، لتكون الأيقونة لمحافظة القاهرة ومصر كافة.





المشروع يأتى مع خطة التطوير الشاملة ومن يستقل العجلة بعد الإنشاء سيرى جمال وسحر العاصمة بمواقعها التراثية والآثرية والحديثة وكذلك أهرامات الجيزة ليقوم برحلة بين الماضي والحاضر من مكان واحد.



