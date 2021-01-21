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أسامة ربيع: قناة السويس الجديدة أضافت الكثير.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 09:41 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
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محمود محسن
أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن تصنيف القناة هبط خلال إحدى الفترات نتيجة أن الأعماق الخاصة بها كانت غير جيدة وزمن العبور كان كبيرا يصل إلى 22 ساعة إضافة إلى أن الأمان الملاحي كان غير جيد.

وأضاف ربيع خلال لقاء ببرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن قناة السويس الجديدة أضافت اعماقا تصل إلى 66 قدما وعرضا أكبر ووقت عبور أقل من القناة القديمة يصل إلى 11 ساعة مما جعل التوكيلات والسفن العالمية تتطلع للعبور من قناة السويس.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس ان هناك العديد من الإجراءات المهمة لعبور السفن من الحركة وقياس الغطس وحمولتها، مؤكدا أن الحاويات يقوم بالعمل عليها كبير المرشدين لتحديد الأولوية للعبور. 

وأشار ربيع إلى أنه كان هناك إحدى السفن العابرة كان عليها 62 حالة إصابة بكورونا، مؤكدا أن الحجر الصحي المصري منع صعود أي فرد على تلك السفينة وكانت مشكلة بالنسبة لنا ولكن تمت عملية العبور بسلاسة.
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