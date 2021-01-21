استشاري نقل دولي: السكك الحديدية أسرع وسيلة لنقل البضائع.. فيديو

قال الدكتور عماد نبيل، استشاري الطرق والنقل الدولي، إن شبكة النقل البري تنقل نحو 99.2% من البضائع، ونحو 90% من الركاب، معقبا: "هذا يعتبر ضغطا شديدا عليها".





وأضاف "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه بالرغم من تطوير شبكة الطرق بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، إلا أن معدلات النمو السنوية تصل إلي 3%، موضحا أن النقل المستدام هو الاتجاه الدولي للتعامل مع هذا الملف.





وأشار إلي أن وسائل النقل الكهربائية هي الوسيلة الأولى في العالم التي تحقق رؤية النقل المستدام، متابعا أن المشروعات التي تجري الآن في القاهرة والإسكندرية سوف توفر 25.5 مليار جنيه على المدى القصير في القاهرة و4.5 مليار جنيه في الإسكندرية في العالم، وذلك بعد تنفيذ مشروعات السكة الحديد.





وأوضح أن الدولة المصرية بذلك مجهودات خارقة في مجال السكة الحديد خلال الفترة الماضية، لافتا إلي أنه تم إنشاء 600 كوبري علي المزلقانات لفصل المستويات بين السيارات والمزلقانات، والانتقال من العمل اليدوي إلي العمل الإلكتروني، مؤكدا أن أكثر وسيلة تساعد في نقل البضائع هي خطوط السكك الحديدية.