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وزيرة التجارة: مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان يدخل حيز التنفيذ قريبا

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:18 ص
نيفين جامع
نيفين جامع
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حمزة شعيب
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالسودان سيدخل حيز التنفيذ قريبا.

وتابعت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني مقدم برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" مصر تحتاج تكامل مع دولة السودان الشقيقة خاصة في هذا المرحلة وتم إجراء اجتماعات مع وزراء الصناعة والنقل والمالية السودانيين للوقوف على السلع التي يمكن تبادلها بين البلدين بشكل أوسع ومواجهة التحديات المشتركة".

ونوهت إلى أن هناك حرص مصري على إنشاء منطقة صناعية في السودان، وتم عرض استعداد مصر لتدريب وتأهيل كوادر سودانية في مجالات عدة ومنها نظام النافذة الموحد الموجود في الموانئ وتدريب بعض القطاعات مثل صناعة الجلود والمنسوجات.

وأشارت إلى أن هناك رؤية مصر لإضافة خبرة مصر في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الجانب السوداني وتم عرض ذلك خلال مشاركة مصر الحالية في معرض الخرطوم الدولي وهذا المعرض يقام للمرة 38 في السودان.
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