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أخبار العالم

لخدمة ذوي الإعاقة في المنشآت السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق «مواءمة»

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:37 ص
السعودية
السعودية
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أمينة الدسوقى

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية تطبيق «مواءمة» الذي يدعم سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للمنشآت والفروع الموائمة.

وكشف الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري وفق صحيفة عكاظ أن تطبيق «مواءمة»يهدف بشكل رئيسي إلى مساندة الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل اندماجهم في المجتمع، ودعم المنشآت بتحفيز رفع مستوى الامتثال، ورفع أداء الخدمات المقدمة، إضافة إلى التحسين المستمر لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والمساهمة في تحفيز توظيفهم.

ويحتوي التطبيق على مجموعة من الخدمات الرئيسية، مثل توفير قائمة الفروع الموائمة، وإمكانية وصول ذوي الإعاقة لخدمات الفروع الموائمة، وإمكانية تقديم شكوى على الفروع غير الموائمة، وتوفير قائمة إعلانات الوظائف بحسب توفر الوظائف من شركاء «مواءمة»، وتوفير قائمة عروض وخصومات الفروع الموائمة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت إطلاق برنامج «مواءمة» في 2017، الذي يهدف إلى تطوير بيئات عمل موائمة لتطبيق إستراتيجية المملكة لحفظ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم من الحصول على فرص عمل مناسبة، ومدّهم بكافة التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، إضافة إلى تحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وفق معايير واشتراطات محددة، تمكن المنشأة من الحصول على شهادة «مواءمة».

وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة نظام ترخيص شهادة «مواءمة»، وهي شهادة تُمنح للمنشآت التي تطبق المعايير والممارسات اللازمة لتهيئة بيئات العمل لذوي الإعاقة حسب معايير «مواءمة». ويأتي إطلاق التطبيق التفاعلي «مواءمة» بشكل إلحاقي لربط هذه المنشآت وفروعها الموائمة مع المستفيدين من ذوي الإعاقة في مختلف مناطق المملكة.

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