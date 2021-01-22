في ظل كورونا.. أطعمة صحية للرئتين يجب تناولها باستمرار

تعتبر الرئتين من أعضاء الجسم المهمة التي تلعب دورًا حيويًا في مساعدة الجسم على العمل بشكل صحيح، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، كما يتسبب التعرض لتلوث الهواء في حدوث 4.2 مليون حالة وفاة في جميع أنحاء العالم كل عام.





لذا و حفاظا على صحتك نستعرض لك أبرز 6 أطعمة ذات فوائد صحية للرئتين وفقا لتقرير بموقع “Facty health”.





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1. التفاح





يحتوي التفاح على مركبات فينولية وفلافونيدات معروفة بقدرتها على تقليل الالتهاب في مجرى الهواء، كما وجدت دراسة بحثية نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي أن الأطفال الذين يشربون كوبًا من عصير التفاح يوميًا هم أقل عرضة للإصابة بمشكلة الصفير.





2. الشاي الأخضر





الشاي الأخضر مليء بمضادات الأكسدة التي قد تقلل الالتهاب في الرئتين وتعزز الشفاء بشكل أفضل، كما يعمل الكيرسيتين المضاد للأكسدة كمضاد طبيعي للهيستامين مما يبطئ من إفراز الهيستامين الذي يسبب أعراض الحساسية، ووجدت دراسة أجريت عام 2017 أن 1000 شخص بالغ في كوريا يشربون كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يتمتعون بوظيفة رئوية أفضل من أولئك الذين لم يشربوا الشاي الأخضر.





3. الأسماك





يمكن أن تساعد الأسماك مثل الماكريل والسردين والرنجة في علاج مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، ووفقًا للباحثين في كلية الطب وطب الأسنان بجامعة روتشستر، فإن أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك يمكن أن تساعد الجسم في مكافحة التهابات الرئة.









‎4. المكسرات والبذور





‎ المكسرات والبذور هي غذاء خارق آخر للرئتين، فالمكسرات مثل اللوز والكاجو والجوز والفستق والجوز البرازيلي والبندق والبذور مثل بذور اليقطين وبذور الكتان وبذور عباد الشمس تزود جسمك بالكثير من المغنيسيوم، وهو معدن أساسي يعمل كموسع للقصبات الهوائية.













‎5. زيت الزيتون البكر

‎حيث أن زيت الزيتون مليء بالدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ وفيتامين ك التي يمكن أن تساعد في الحماية من الإجهاد التأكسدي في الرئتين ومنع تلف أنسجة الرئة.





‎6. البروكلي

‎يحتوي البروكلي على مركب يسمى سلفورافان والذي يزيد من نشاط الجين الموجود في خلايا الرئة الذي يحمي العضو من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي، كما أنه يحسن تدفق الهواء في الرئتين في مرضى الربو.