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مرأة

بحسب نوعه.. كم سنة يعيش مريض سرطان الرئة؟

الإثنين 11/يناير/2021 - 09:08 م
كم يعيش مريض سرطان
كم يعيش مريض سرطان الرئة
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آية التيجي
يعتمد شفاء مرضى سرطان الرئة على أنواع السرطان؛ حيث ان النوعين الرئيسيين لسرطان الرئة هما سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة وسرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة، وتشير هذه الفئات إلى شكل الخلايا السرطانية تحت المجهر لمعرفة كم يعيش مريض سرطان الرئة؛ حيث يعتبر سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة أكثر شيوعًا من سرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة.

وإذا كنت مصابًا بسرطان الرئة (خاصة سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة) ، فقد يُجري طبيبك بعض الاختبارات "رمز خارجي" لمعرفة ما إذا كان لديك تغيير في جيناتك (طفرة جينية). تساعد نتائج هذه الاختبارات طبيبك على معرفة العلاجات الأفضل بالنسبة لك، ومدى وكم يعيش مريض سرطان الرئة.


يستخدم الأطباء معدلات النجاة لمعرفة كم يعيش مريض سرطان الرئة أو إحصاءات البقاء على قيد الحياة لإخبارك النسبة المئوية للأشخاص الذين نجوا من نوع ومرحلة معينة من السرطان لفترة زمنية محددة، وهو يعتمد على متوسطات عدد السكان وليس مؤشرا على المدة التي يعيشها أي فرد مصاب بالسرطان.

وبالنسبة لـ كم يعيش مريض سرطان الرئة على قيد الحياة لسرطان الرئة لمدة خمس سنوات (18.6 بالمائة) أقل من العديد من مواقع السرطان الرائدة الأخرى ، مثل القولون والمستقيم (64.5 بالمائة) والثدي (89.6 بالمائة) والبروستاتا (98.2 بالمائة)، ويموت أكثر من نصف المصابين بسرطان الرئة في غضون عام واحد من تشخيصهم.

أما عن كم يعيش مريض سرطان الرئة على قيد الحياة فيكون لمدة خمس سنوات لسرطان الرئة هو 56 في المائة للحالات المكتشفة عندما لا يزال المرض موضعيًا (داخل الرئتين)، ومع ذلك ، يتم تشخيص 16 بالمائة فقط من حالات سرطان الرئة في مرحلة مبكرة، بالنسبة للأورام البعيدة (التي تنتشر إلى أعضاء أخرى) ، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات هو 5 بالمائة فقط.
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