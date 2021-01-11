بحسب نوعه.. كم سنة يعيش مريض سرطان الرئة؟

على قيد الحياة لسرطان الرئة لمدة خمس سنوات (18.6 بالمائة) أقل من العديد من مواقع السرطان الرائدة الأخرى ، مثل القولون والمستقيم (64.5 بالمائة) والثدي (89.6 بالمائة) والبروستاتا (98.2 بالمائة)، و

يموت أكثر من نصف المصابين بسرطان الرئة في غضون عام واحد من تشخيصهم.

وبالنسبة لـ كم يعيش