دراسة تكشف أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة

كشفت دراسة جديدة، أن المصاب بـ فيروس كورونا، في حالة مرض خفيف، يمكن أن يستمر المرض معه لمدة أسبوعين، أو من ثلاثة إلى ستة أسابيع في الحالات الخطيرة، وتنقسم شدة أعراض الإصابة إلى خمس مجموعات.
ووفقا لموقع "novosti"، تنقسم شدة أعراض الإصابة إلى خمس مجموعات:
بدون أعراض
حالة إصابة خفيفة
مرض معتدل
مرض خطير
حالة حرجة - متلازمة الجهاز التنفسي الحادة
ووفقا للتجربة، فإن 81 % من المرضى تم إدخالهم بأعراض خفيفة ، بينما أصيب 14 % من المصابين بالتهاب رئوي حاد، وحوالي 5 % يحتاجون إلى رعاية مركزة.
عند تقييم ما إذا كانت الرئتان معرضتان لخطر خطير، يهتم الأطباء في المقام الأول بالانتقال من الحالة الخفيفة والمتوسطة إلى الحالة الخطيرة والحرجة، ويمكن علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة في المنزل، بينما تتطلب الحالات الأخرى العلاج في المستشفى.
وهناك أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة، وهي :
1- السعال
حوالي 82٪ من مرضى فيروس كورونا يعانون من السعال، عادة ما يكون سعال جاف مزعجًا، يفسر الخبراء هذا السعال في المرحلة الأولى من عدوى كورونا على أنه نوبات تستمر لمدة تصل إلى ساعة ، وتتكرر ثلاث مرات في اليوم.
يحدث السعال بسبب التهاب الشعب الهوائية، وهو رد فعل منعكس موجود لحماية الجسم من غزو الجسيمات غير المعروفة، مثل البكتيريا والفيروسات.
إذا كانت الرئتان ملتهبتان، فسيتم طرد المخاط أيضًا عن طريق السعال، السعال شيء جيد في هذه الحالة، لكنه قد يكون متعبًا جدًا ومتعبًا، كما أنه سيمنع دخول الهواء إلى الرئتين، لذا يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة ، مثل إصابات الضلع.
2- الصفير
تم الإبلاغ عن هذه المشكلة من قبل 31 ٪ من المرضى في ووهان، من غير المريح أن تشعر بأنك ستنفد من الهواء لأنك لا تستطيع التنفس، ربما يكون مستوى صعوبات التنفس هو أهم مؤشر على شدة الحالة.
يستنشق البالغ السليم الهواء 12-18 مرة في الدقيقة، أكثر من 20 نفسًا في الدقيقة هو تنفس سريع ويسمى تسرع النفس.
تؤثر عدم القدرة على التنفس أيضًا على الأنشطة اليومية العادية، ومع تطور المرض، ستزداد الصعوبات فقط، إذا كانت هذه المشكلة تتعارض مع أنشطتك اليومية، فلا يمكنك إنهاء الجملة دون حبس أنفاسك، أو تجد صعوبة في الأكل والشرب، فاطلب المساعدة الطبية على الفور، انتبه أيضًا إلى ما إذا كنت تعاني من مشاكل في المشي.
إذا لاحظت شخصًا يتنفس بصعوبة، يمكنك رؤيته يستخدم عضلات رقبته لطرد صدره واستنشاق أكبر قدر ممكن من الهواء، وأحيانًا فتحتي أنفه، يمكن أن تسبب هذه المشكلة آلام الظهر والمعدة.
3- التعب
التعب هو أحد الأعراض الأولى التي أبلغ عنها الأشخاص المصابون بالفيروس في الصين، أو 70 % إذا كنت مريضًا ، فمن الطبيعي أن تشعر بالتعب، ومع ذلك إذا نما إلى التعب الذي يستمر طوال اليوم ، ووجدت صعوبة في ارتداء الملابس وأداء النظافة الشخصية، فقد فقدت شهيتك أو لا ترغب في شرب أي شيء، فهذه بالفعل علامات الإرهاق، وذلك الإرهاق الشديد هو نتيجة وجود كمية كبيرة من الفيروسات في جسمك.
4- شفاه زرقاء
إذا تحولت شفتيك أو أصابعك إلى اللون الأزرق، فهذه علامة خطيرة على ضعف وظائف الرئة ويجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور، عندما نستنشق تجلب الرئتان الأكسجين إلى القلب وأجزاء الجسم الأخرى، عندما يتعلق الأمر بالالتهاب الرئوي الحاد، مثل الالتهاب الرئوي، فإن الجسم يفتقر إلى الأكسجين. والجسم ، بسبب نقص الأكسجين، يكتسب لونًا أغمق فيصبح الجلد أزرق.