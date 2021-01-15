دراسة تكشف أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة

بـ فيروس كورونا ، في حالة مرض خفيف، يمكن أن يستمر المرض معه لمدة أسبوعين، أو من ثلاثة إلى ستة أسابيع في الحالات الخطيرة، وتنقسم شدة أعراض الإصابة إلى خمس مجموعات. كشفت دراسة جديدة، أن المصاب





ووفقا لموقع "novosti"، تنقسم شدة أعراض الإصابة إلى خمس مجموعات:





بدون أعراض

حالة إصابة خفيفة

مرض معتدل

مرض خطير

حالة حرجة - متلازمة الجهاز التنفسي الحادة





ووفقا للتجربة، فإن 81 % من المرضى تم إدخالهم بأعراض خفيفة ، بينما أصيب 14 % من المصابين بالتهاب رئوي حاد، وحوالي 5 % يحتاجون إلى رعاية مركزة.





عند تقييم ما إذا كانت الرئتان معرضتان لخطر خطير، يهتم الأطباء في المقام الأول بالانتقال من الحالة الخفيفة والمتوسطة إلى الحالة الخطيرة والحرجة، ويمكن علاج الحالات الخفيفة إلى المتوسطة في المنزل، بينما تتطلب الحالات الأخرى العلاج في المستشفى.









وهناك أعراض تشير إلى خطورة فيروس كورونا على الرئة، وهي :





1- السعال