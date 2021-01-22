ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

معيشاني في نكد.. اعترافات مدرس أقدم على قتل زوجته بالإسماعيلية

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:37 م
زوج يقتل زوجته
زوج يقتل زوجته
Advertisements
انجي هيبة
أصدرت نيابة الاسماعيلية قرارا بحبس مدرس اقدم علي قتل زوجته ١٥ يوم.

واتهمت «نهي.ن»، 33 سنة، ربة منزل، زوجها بمحاولة قتلها أمام أطفالها بمسكنهم وطالبت بمحاكمته العاجلة، وقالت خلال تحقيقات النيابة العامة، إن زوجها على خلاف معها، وترك الشقة منذ شهرين تقريبًا.

وأضافت «اتصل في أحد الأيام بحجة رغبته في رؤية بناته، وحال فتحي لباب الشقة دفع الباب بقوة، وسدد لي عدة طعنات في البطن والظهر».

وقالت السيدة، إنها وزوجها علي خلاف منذ فترة طويلة بسبب ظروف المعيشة الصعبة، إلا انها لم تكن تتخيل محاولته أبدًا قتلها خاصة أمام أطفالها.

وكان المستشار ياسر زيتون، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية الكلية، قد أمر بحبس مدرس لغة فرنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل زوجته.

وكشفت التحقيقات، أنه المتهم دائم مع زوجته خلال الفترة الأخيرة، واعترف أمام جهات التحقيق بأنه قرر ان يسدد طعنات قاتلة لزوجته في البطن والظهر، بعد تدهور حياتهما الاسرية.

وقال المتهم خلال التحقيقات، إنه توجه إلى المنزل بعد انفصال عن زوجته لمدة شهرين، بحجة تقديم بعض الهدايا لأطفاله، وقام بطعنها، باستخدام سكين، ما أسفر عن إصابتها بجروح بالغة.

واعترف المتهم باكيًا: «ماكنتش عايز أقتلها، بس هي دايمًا معيشاني في مشاكل، ودايمًا مفيش فلوس، وكل حياتنا خناقات، وأنا نفسي أموت».

وكشفت تحريات المباحث الجنائية أن الجاني اتصل بزوجته لتفتح باب الشقة، وأثناء فتحها للباب سدد لها عدة طعنات بسلاح أبيض «سكين» في البطن والظهر، وأصابها بجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

وتمكنت قوة من مباحث قسم ثالث الاساعيلية برئاسة المقدم محمد سكر ومعاونية النقباء مروان منصور، وأحمد المراكبي، ومحمد النجار، معاوني مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، من إلقاء القبض على المتهم في مكان الجريمة، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

اقرا ايضا: 
 

احذر.. 10 معتقدات خاطئة للوقاية من فيروس كورونا

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قتل والدته وشقيقه وشرع في قتل زوج شقيقته.. التفاصيل الكاملة لمذبحة حدائق الأهرام

جيران المتهم بارتكاب مذبحة الأهرام: شقيقته استغاثت وعثرنا على والدته وشقيقه غارقين في دمائهما.. صور

تشريح جثتي مذبحة حدائق الأهرام.. والأدلة الجنائية تعاين مسرح الجريمة

حبس مدرس 4 أيام حاول قتل زوجته لخلافات أسرية

ترشيحاتنا

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

بسبب لمبة كهربائية.. طفل 7 سنوات يلقى حتفه أمام والديه

شاهد.. المرشد الإيراني ينشر صورة لترامب وهو في مرمى نيران طائرة مسيرة

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض السكتة الدماغية.. ونوع خطير يهمله الكثيرون

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا