احذر.. 10 معتقدات خاطئة للوقاية من فيروس كورونا

كشف الدكتور شريف حسين استشاري القلب الأوعية الدموية ، عن ١٠ معتقدات خاطئة منتشرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا





وقال استشاري القلب عبر صفحته على فيس بوك ، أن من بين تلك المعتقدات الخاطئة للوقاية من الفيروس المستجد، تناول أقراص الاسبيرين في العلاج والوقاية من الأعراض المصاحبة للفيروس.





ونفي استشاري القلب فاعلية الغرغرة بالمطهرات و تناول البصل والثوم أو شرب عصير الليمون واليانسون والماء الدافئ كأحد أساليب الوقاية من الإصابة بالفيروس أو منع وصول العدوي الجهاز التنفسي.





وأشار استشاري القلب إلي عدم فاعلية تناول فيتامين C للوقاية من الإصابة بالفيروس، لافتا إلي فائدته في تقوية جهاز المناعة بشكل عام، محذرا من كثرة استخدامه بجرعات مرتفعة بدون وجود عدوى أو احتياج حيث يسبب مضاعفات للمعدة وحصوات الاوكسالات بالكلي.





كما حذر من إعادة استخدام الماسك الجراحي بدون تعقيم، والذي قد يساعد على نقل العدوى.





واختتم محذرا من استخدام الجوانتى الطبي، للوقاية من الإصابة بالفيروس، واصفه بالأسوأ علي الاطلاق لأنه يجمع الميكروب وينشرها، مضيفا ان الأفضل ارتداء الجوانتي في التسوق علي ان ينزع بمجرد الانتهاء من عملية الشراء ولا يلمس به الأغراض او الجسم او الملابس.





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