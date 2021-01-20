شكاوى من نقص أدوية كورونا فى مستشفى جامعة قناة السويس

واشتكي المرضي من عدوم توافر بعض الادوية، واللجوء الي البدائل بقسم العزل بمستشفي جامعة قناة السويس، واكد احد المصابين "م.ع"، علي نقص بعض الادوية وبدائلها وشراءها من الصيدليات الخارجية، باسعار مرتفعة الثمن.



واكدت مصادر طبية بالمستشفي الجامعي، نقص بعض الادوية والمضادات الحيوية الخاصة بعلاج مصابي فيروس كورونا بصيدلية المستشفي، مثل اوميجا٣ كبسوله، تفانك قرص ٥٠٠م ، براڤوتين فوار، زينك قرص.





كان الدكتور مصطفى غنيمة، رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، قد صرح في وقت سابق، أن الوزارة ليس لديها نقص فى أدوية البرتوكول العلاجى لمصابى فيروس كورونا، والمستشفيات لديها مخزون كاف من الأدوية التى يحصل عليها المرضى بالمجان، مشيرًا إلى أن النقص فى الصيدليات للجمهور بسبب عملية التخزين التى يقوم بها بعض المواطنين.





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