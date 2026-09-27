الأوبرا تعقد مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور رضا الوكيل، مؤتمرًا صحفيًا في الثانية من بعد ظهر الأربعاء 30 سبتمبر، ببهو المسرح الكبير، للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة والثلاثين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 20 حتى 30 أكتوبر المقبل.

يحضر المؤتمر الدكتور محمد الموجي، مدير المهرجان، إلى جانب أعضاء اللجنتين التحضيرية والعلمية، حيث يتم خلال المؤتمر الكشف عن أبرز ملامح وفعاليات الدورة الجديدة، والبرنامج الفني للمهرجان، وأهم المشاركات الفنية، إلى جانب الفعاليات المصاحبة والمحاور العلمية التي يتضمنها المؤتمر.

كما يشهد المؤتمر حضور ممثلي وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، ووكالات الأنباء المحلية والعالمية، لإتاحة المعلومات والتفاصيل الكاملة حول فعاليات المهرجان وبرنامجه الفني والفكري، والتعرف على أبرز ما تتضمنه الدورة الرابعة والثلاثون من حفلات وفعاليات.

ويأتي انعقاد المؤتمر الصحفي في إطار حرص دار الأوبرا المصرية على التواصل المباشر مع وسائل الإعلام، وإطلاع الجمهور على تفاصيل الدورة الجديدة من أحد أبرز المهرجانات الموسيقية العربية، بما يعكس مكانته ودوره في دعم الفنون والموسيقى العربية والحفاظ على تراثها وتقديمه للأجيال الجديدة .