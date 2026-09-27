«الظل» يدخل يوسف الشريف المنافسة الرمضانية

يدخل النجم يوسف الشريف السباق الرمضاني للعام الجاري من خلال مسلسل «الظل»، المكون من 15 حلقة، والمأخوذ عن قصة للسيناريست أحمد عبد الفتاح، فيما يتولى السيناريست عمرو سمير عاطف كتابة السيناريو والحوار.

المسلسل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج مها سليم من خلال شركتها فور إيفر ميديا، في أول تعاون يجمعها بالنجم يوسف الشريف.

ويجري حالياً استكمال التعاقد مع باقي أبطال العمل، تمهيداً لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال يوسف الشريف في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل فن الحرب

مسلسل فن الحرب من بطولة الفنان يوسف الشريف ، شيري عادل ، ريم مصطفي وعدد كبير من نجوم الفن ، وهو من اخراج توبة ومن تأليف عمرو سمير عاطف.